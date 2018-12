6. Dezember 2018, 21:58 Uhr Grafing Spielmannszug lädt ein

Der Spielmannszug Grafing gibt am Samstag, 8. Dezember, gleich zwei Standkonzerte auf dem Rewe-Parkplatz, einmal um 11 Uhr und dann noch mal um 14 Uhr. Währenddessen werden Christbäume verkauft - für einen guten Zweck: Pro verkauften Baum gehen fünf Euro an die Jugendarbeit des Vereins. Der Spielmannszug Grafing steht allen offen, im Moment sind viele engagierte Hobbymusiker von zehn bis 60 Jahren dabei. Mit der klassischen Besetzung aus Pfeifferl, auch Spielmannsflöte genannt, Lyra, Marsch- und Paradetrommel, großer Trommel und Becken spielt das Ensemble klassische Stücke wie den "Bozner Bergsteigermarsch" oder den "Yorkscher Marsch" bis hin zu moderneren Stücken wie "Puppets on a String" oder "Rosen aus Malaga".