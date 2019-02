7. Februar 2019, 22:11 Uhr Grafing Sauber singen

Um saubere Intonation und homogenen Chorklang geht es in dem Seminar "Chorrektes Singen durch chorrektes Hören" der Musikpädagogin Corinna Rösel. Angeboten wird es am Samstag, 30. März, von 10 bis 17 Uhr im Pfarrsaal der katholischen Kirche Grafing, Veranstalter ist der Chorverband Region Münchener Osten. In einer theoretischen Einführung in die physikalischen und neurologischen Hintergründe stellt Corinna Rösel den Zusammenhang zwischen Hören und Singen auf eine völlig neue Basis. Selbst erfahrene Chorleiter können hier noch wichtige Einsichten erhalten. Im praktischen Teil erleben die Teilnehmer anhand mehrstimmiger Sätze, welche Ergebnisse mit "chorrekter" Intonation möglich sind. Rösel studierte sowohl Operngesang als auch Gesangspädagogik. Die Anmeldegebühr beträgt 20 Euro für Mitglieder des Bayerischen Sängerbundes und 30 Euro für externe Teilnehmer. Anmeldungen nimmt Martin Baumann per Mail an 2.chorleiter@chorverband-more.de entgegen.