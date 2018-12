19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Grafing Reich an Ideen

"Lieder in Sonne und Sturm - von Shakespeare bis Paris", so heißt das Konzertprogramm von Michaela Dietl und Josef Ametsbichler, mit dem sie am Freitag, 21. Dezember, um 20 Uhr im Grafinger Genussreich gastieren. Die Münchner Ausnahmeakkordeonistin und der hierzulande bestens bekannte Grafinger Kontrabassist arbeiten seit mehr als 20 Jahren zusammen und haben in unzähligen Konzerten im In- und Ausland ihr Publikum begeistert. 2004 erschien die CD "Don't tell me". Das Duo interpretiert Songs des neapolitanischen Liedermachers Pino Daniele, vertont einen Text, der Nelson Mandela viel Kraft gegeben hat, und kleiden Jazzklassiker wie "I love Paris" in eigenwillige Gewänder, in den Improvisationen darf es auch mal albern werden. An Ideenreichtum jedenfalls ist dieser Abend wohl kaum zu überbieten, sind doch beide Meister ihres Fachs.