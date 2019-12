Die antisemitische Hetze, die in einem Schul-Chat am Grafinger Gymnasium, verbreitet worden ist, hat nicht nur im Landkreis große Wellen geschlagen. Nun berichtet auch der BR darüber. In der Sendung "Quer" wird es an diesem Donnerstag von 20.15 Uhr an um das Thema gehen. Wiederholt wird die Sendung am Freitag um 4.55 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr im BR, Samstag um 13.15 Uhr auf 3sat.