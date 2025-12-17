Als Volker Walz am 6. Mai 1970 in Bonn-Hangelar in eine Cessna 172 steigt, fällt sein Blick als Erstes auf eine Pistole. Trotzdem erschrickt Walz nicht. Denn ausnahmsweise darf die Waffe mit an Bord. Der einzige echte Passagier trägt sie, ein Personenschützer. Der Mann, den es zu beschützen gilt, sitzt in dem kleinen Propellerflugzeug vorne links.