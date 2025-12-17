Zum Hauptinhalt springen

Erinnerungen eines PilotenUnd wo bitte liegt Ujung Padang?

Lesezeit: 4 Min.

Pilot mit Pilotenbrille: Volker Walz im Cockpit einer „Boeing 757“.
Pilot mit Pilotenbrille: Volker Walz im Cockpit einer „Boeing 757“. (Foto: privat)

43 Jahre war Volker Walz als Pilot am Himmel unterwegs. Gerade sortiert der 83-Jährige alte Logbücher und die darin dokumentierten Abenteuer.

Von Thorsten Rienth, Grafing

Als Volker Walz am 6. Mai 1970 in Bonn-Hangelar in eine Cessna 172 steigt, fällt sein Blick als Erstes auf eine Pistole. Trotzdem erschrickt Walz nicht. Denn ausnahmsweise darf die Waffe mit an Bord. Der einzige echte Passagier trägt sie, ein Personenschützer. Der Mann, den es zu beschützen gilt, sitzt in dem kleinen Propellerflugzeug vorne links.

Zur SZ-Startseite

Gefahren im Netz
:„Fortnite mit zehn? Bleiben Sie knallhart!“

Experten erklären Eltern, welche Risiken mit sozialen Medien und Computerspielen verbunden sind. Und wie sie sich verhalten sollen, wenn ihre Kinder gemobbt oder mit strafbaren Inhalten konfrontiert werden.

SZ PlusVon Anja Blum

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite