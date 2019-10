Am Sonntag, 27. Oktober, steht in Grafing wieder die Leonhardifahrt an. Wie gewohnt haben an diesem Tag Reiter und Gespanne Vorfahrt in der Innenstadt. Die Stadt appelliert daher an die betroffenen Grafinger, auf ihr Fahrzeug an diesem Tag möglichst ganz zu verzichten oder es vorübergehend auf einem Parkplatz außerhalb der Festzugstrecke zu parken. Die Zugaufstellung der Festwagen findet erstmals in diesem Jahr auf Höhe der Aiblinger Straße stadteinwärts bis zur Einmündung in die Grießstraße statt. Die Grundstückszufahrten an der Glonner Straße sind somit im Zeitraum von acht bis 14 Uhr nicht befahrbar. Dann ist auch die Zufahrt zur Glonner Straße von den Nebenstraßen am Oberanger, Wendelsteinstraße, Pflegerbäckstraße, Gartenstraße, Schwarzbäckstraße und Hans-Eham-Platz nicht möglich. Von einer kurzzeitigen Sperrung während des Einzuges, also etwa von acht bis neun Uhr, sind ebenfalls die Nebenstraßen Hammerschmiede, Pfarrer-Aigner-Straße, Pienzenauer Straße und Aiblinger Straße betroffen. Das Festprogramm beginnt um 9.45 Uhr und endet gegen 16 Uhr.