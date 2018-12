5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Grafing Nix Neues

Nick's Noise, eine Band aus dem Münchener Osten, bleibt ihrem Namen treu und spielt "nix Neues", sondern Ausgewähltes aus der Rock-History. Am Samstag, 8. Dezember, ist die Band unplugged im Hotel Hasi in Grafing zu hören. Michael Evola, Christoph Baumhoer und Joel Flammann an den Saiten sowie Detlef Noack und Harry Krpesch an Drums und Percussion präsentieren Klassiker von Led Zeppelin, den Rolling Stones, David Bowie oder Pink Floyd, aber auch selten gecoverte Songs von Sting, Supertramp, Ed Sheeran oder Snow Patrol. Los geht's um 20 Uhr, Reservierungen unter (08092) 700 70 sind erwünscht.