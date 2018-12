5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Grafing Neue Chorsätze

Der evangelische Kirchenchor Grafing/Glonn lädt am Wochenende zu zwei Adventskonzerten ein. Zu hören sein wird besinnliche, fröhliche und festliche Chormusik, umrahmt von Lesungen. Mit dem Chor musizieren das wunderbare Streichquartett der Geschwister Heuer und Max Peter Meis, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Rita König. Zur Aufführung gelangen unter anderem bekannte Weihnachtslieder in Bearbeitungen des Grafinger Organisten Harald Müller sowie von ihm eigens komponierte Chorsätze. Die Konzerte finden statt am Samstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche Grafing sowie am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Klosterkirche Zinneberg im Anschluss an den Adventsmarkt. Eintritt frei.