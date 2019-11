Schon wieder ist der Polizei eine Brandstiftung gemeldet worden: Am frühen Sonntagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr hat ein Unbekannter drei Mülltonnen angezündet, die am Kirchenplatz in Grafing abgestellt waren. Eine der Mülltonnen ist aufgrund des Brandes komplett geschmolzen. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei in Ebersberg hofft nun darauf, dass sich Zeugen melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (08092) 826 80 entgegengenommen.