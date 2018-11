28. November 2018, 21:55 Uhr Grafing Mehr als erwartet

Das Akkordeon aus seiner Nische des Schifferklaviers und der Quetschkommode herauszuholen und zu zeigen, dass es auch auf anderen musikalischen Gebieten mithalten kann - das haben sich Die Toccaras vorgenommen. Das kleine Akkordeon-Ensemble unter der Leitung von Petra Mittelberg fand 2017 zusammen und gab im vergangenen Jahr zwei erfolgreiche Konzerte. Nun sind die Toccaras mit einem neuen Programm in Grafing und Zorneding zu hören. Man darf sich freuen auf einen Welthit des italienischen Orchesters Rondo Veneziano, auf "My Way", "Doktor Schiwago" und weitere stimmungsvolle Musik. Weihnachtliches wird natürlich auch nicht zu kurz kommen. Das erste Konzert findet statt in der evangelischen Kirche Grafing, und zwar am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr, ein zweites geht dann am Samstag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Zorneding über die Bühne. Der Eintritt jeweils frei.