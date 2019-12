Im Juli wird bekannt, dass es in der Stadthalle erhebliche Baumängel besonders im Bereich Brandschutz gibt. Eine Sanierung - die das Landratsamt, verbunden mit der Drohung, die Betriebserlaubnis zu entziehen, fordert - könnte Millionen kosten. In der Stadt gibt es daher schnell Forderungen nach einem Neubau, auch weil die 1986 errichtete Halle nicht allen Anforderungen der Nutzer entspricht. Die Stadtratsmehrheit will vor einer Entscheidung genaue Zahlen zu beiden Szenarien wissen - das BfG sammelt dagegen seit Dezember Unterschriften für ein Bürgerbegehren zum Abriss der Halle.