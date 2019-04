11. April 2019, 21:52 Uhr Grafing Liebe, Lüge, List

Das "Einmaleins der Liebe" erklärt nun der Grafinger Trachtenverein mit einem Theaterstück nach dem Lustspiel von Franz Schaurer. Zu sehen ist das Stück in der Stadthalle am Ostersonntag, 21. April, am Freitag, 26. April, und am Samstag. 27. April, jeweils um 20 Uhr. Karten sind bei bei Schreibwaren Braeuer und an der Abendkasse erhältlich.