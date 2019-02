7. Februar 2019, 22:11 Uhr Grafing Lesung zur Revolution

Mit einer ganz besonderen Veranstaltung geht am Sonntag, 10. Februar, die Ausstellung über "Die Revolution von 1918/19 in ihren Auswirkungen auf den Grafinger Raum" im Museum der Stadt zu Ende: Die Schriftstellerin Cornelia Naumann liest aus ihrem Roman "Der Abend kommt so schnell" über die vergessene Revolutionärin Sarah Sonja Lerch. Begleitet wird der Vortrag von Michaela Dietl, die die Atmosphäre mit ihren Liedern gekonnt intensiviert. Sarah Sonja Lerch, geborene Rabinowitz, organisierte 1918 in München gemeinsam mit Kurt Eisner einen pazifistischen Aufstand. Durch Generalstreik sollte der Ersten Weltkrieg endlich beendet werden. Cornelia Naumann spürt dem Schicksal der russischen Jüdin nach und lässt in ihrem historischen Roman die damalige Zeit lebendig werden. Die Veranstaltung, eine Kooperation des Grafinger Museums mit dem Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds, beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.