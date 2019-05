5. Mai 2019, 21:52 Uhr Grafing Lesekerle und mehr

Die "Lesekerle" (Buben der ersten bis fünften Klasse) treffen sich am Montag, 6. Mai, um 15.45 Uhr in der Stadtbücherei Grafing. Bis 17.15 Uhr geht es diesmal um das Thema "Fotografie". Die Veranstaltung steht unter der Leitung von Uli Schäffner. Die Strick- und Häkelgruppe trifft sich zum gemeinsamen Handarbeiten am Dienstag, 7. Mai, um 16 Uhr in der Stadtbücherei. Es gibt wie immer gute Bücher und eine Tasse Tee oder Kaffee. Das Vorlesen für Erwachsene findet dann am Montag, 13. Mai, ab 15.30 Uhr statt. Zu Kaffee und Kuchen gibt es eine Auswahl an interessanten Büchern. Der Eintritt ist frei.