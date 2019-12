Fahrradfahrer und Fußgänger mögen die Straßenverkehrsordnung bisweilen nicht gut leiden. Zum Beispiel, weil die Verordnung das Senken von Höchstgeschwindigkeiten zu einem schwierigen Unterfangen macht. So dürfen Städte und Gemeinden Beschränkungen etwa nur dort anordnen, wenn, so heißt es in der Verordnung etwas abstrakt, die örtliche Gefahrenlage das allgemeine Maß übersteigt. Diesen Passus hat sich der Grafinger Bauausschuss nun in der Griesstraße zunutze gemacht - und zwischen "Hafenmair-Eck" und Rosenheimer Straße Grafings nächste Tempo 30-Zone beschlossen.

Parkende Autos, die Engstelle an der Hausnummer 27, der Kindergarten "Maria Stern" und der Fußgängerweg hinüber zum Hans-Eham-Platz. "Die allgemeine Verkehrssituation lässt dort schon die Vermutung einer erhöhten Gefahrenlage zu", befand Leonhard Kogler, der im Grafinger Rathaus unter anderem verantwortlich ist für Geschwindigkeitsbeschränkungen. Eine von 50 auf 30 Stundenkilometer herabgesetzte Höchstgeschwindigkeit sei in der Griesstraße durchaus angemessen. Das sahen die Mitglieder des Ausschusses ganz genauso - und nach wenigen Augenblicken stand bereits der einstimmige Beschluss.

Damit kann Kogler auch schon die Aufstellung der entsprechenden Beschilderung in die Wege leiten. "Dies ist wegen dem Winterdienst besonders in den Wintermonaten von der Wetterlage abhängig", ordnet er ein. "Aber da es zurzeit in dieser Hinsicht ja eher ruhig zugeht, denke ich, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen damit rechnen können."