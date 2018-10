23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Grafing Kunst und Räume

Bildende Kunst, Vorträge rund um die Immobilie und Einblicke in die virtuelle Umsetzung von Räumen und Ausstellungen - all das vereint nun ein Event in Grafing. Die Gerlie Fichter, das Immobilienbüro Remax und die 3D-Virtual-World GmbH haben sich dafür zusammengetan. Die Künstlerin Waltraud Fichter besticht dabei mit ihren floralen und abstrakten Werken. Mit einer Schau aus ihrem 35-jährigen Schaffen unter dem Motto "Natur/ Bewegung/Freiheit" bietet sie einen Einblick in ihr Gesamtwerk. Intensives Farbempfinden und kräftiger Pinselstrich zeichnen ihre lebensfrohe und positive Kunst aus. "Immobilien, Kunst und virtuelle Welten" findet statt in der Rotter Straße und Lederergasse, geöffnet am Freitag, 26. Oktober, von 18 Uhr an, am Samstag und Sonntag, 27./28. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr.