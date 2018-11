9. November 2018, 22:08 Uhr Grafing Kuchen für Kinder

Um mit dem Erlös Kindern in Not zu helfen, wird am Sonntag, 11. November, zwischen 9 und 12 Uhr selbstgebackener Kuchen im Foyer der Stadtbücherei Grafing verkauft. Veranstalter ist das Kinderhilfswerk Plan, laut dem bei der jüngsten Aktion im Mai mehr als 500 Euro zusammengekommen sind, die an das Projekt "Schulbildung für Kinder in Malawi" weitergegeben wurden. Also: wieder fleißig Kuchen kaufen!