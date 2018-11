15. November 2018, 22:16 Uhr Grafing Klezmer in der Kirche

Die nächste - und letzte - Geistliche Abendmusik in diesem Jahr gestalten das Duo Macore mit Klezmermusik, jener geheimnisvollen, manchmal melancholischen, manchmal fröhlichen Musik der osteuropäischen Juden. Jüdische Wandermusiker, die Klezmorim, spielten auf Hochzeiten und anderen Festen, aber auch zu geistlichen Anlässen, wobei sie unterschiedliche Musikstile miteinander vermischten und etwas ganz Neues schufen - ebenso wie das Anna und Constanze Schackow als Duo Macore tun. Sie verbinden traditionellen Klezmer mit neuen Einflüssen und führen ihn weiter in eigene Musikwelten. 2014 spielte die beiden Grafinger Musikerinnen als Newcomer auf dem internationalen Klezmerfestival in Fürth. Der Eintritt zur Geistlichen Abendmusik in der Auferstehungskirche, am Sonntag, 18. November, ist wie immer frei, Spenden zu Gunsten der Kirchenmusik sind willkommen, Beginn ist um 19 Uhr.