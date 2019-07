17. Juli 2019, 21:37 Uhr Grafing Kalifornischer Sommer

Unter dem Motto "A San Franciscan Night" lädt die Jugendinitiative Grafing am Freitag, 19. Juli, zum Konzert der Shamamas aus Salzburg. Die Surf-Beat-Rockband wird gemeinsam mit Quiet Violence aus Grafing und Psychedelic Institution Trip aus Egmating den Sommer im JIG zu einem kalifornischen Fest machen: Wer die Band hört, verspürt gleich den musikalischen Einschlag der US-amerikanischen Westküste, eines Universums, das sich in der Vergangenheit um die Beach Boys und die Kinks drehte und heute von Bands wie The Growlers, die Allah-Las und The Coral in die Gegenwart übersetzt wird. In diese Sphäre stoßen nun auch die Shamamas mit ihrem Debütalbum "Mala Malama" vor: mit strahlend schönen, melodietrunkenen Songs, die sich gleichermaßen durch Raffinesse und Leichtigkeit auszeichnen, als habe sie die Band mit einem entspannten Lächeln aus den Ärmeln geschüttelt. Einlass ist von 19 Uhr an.