Dank der Musikerinitiative "Jazz Grafing" gibt es ein neues Format: "Jazz for Locals". Die Idee war und ist, neben den monatlichen Jam-Sessions beim "Jazz im Turm" auch denjenigen Amateuren ein Forum zu bieten, die sich noch nicht auf die öffentliche Bühne wagen. Aus der Idee wurde schnell eine feste Einrichtung: Gut ein Dutzend Musikerinnen und Musiker kommen mittlerweile regelmäßig zusammen, um sich gemeinsam unter der kundigen Leitung des Gitarristen Bernhard Ladstetter das Idiom des Jazz und seiner Standards zu erarbeiten. Am Anfang stehen meist rhythmische Übungen, die helfen, den richtigen "Groove" zu finden. Anschließend werden im Workshopstil ausgewählte Jazz-Titel analysiert und gespielt. Dabei verfliegt die anfängliche Scheu schnell, denn man ist ja unter sich und muss nicht, wie bei Jazz im Turm, die Erwartungen eines verwöhnten Publikums erfüllen. So wird locker drauflosimprovisiert, angespornt und angeleitet von erfahrenen Musikern der Grafinger Jazz-Szene. Aus der "Jazz for Locals"-Runde ist inzwischen sogar eine vierköpfige Combo hervorgegangen, die sich regelmäßig trifft und ein kleines, aber allmählich wachsendes Repertoire entwickelt. Dank der Unterstützung durch die Stadt Grafing wird "Jazz for Locals" auch 2020 im Turm der Stadthalle stattfinden. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne bei Ladstetter (bernhard@jazz-grafing.de) melden.