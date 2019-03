10. März 2019, 21:49 Uhr Grafing 100 Jahre Frauenwahlrecht

Vor genau 100 Jahren durften Frauen in Bayern das erste Mal wählen. Dieses Jubiläum nehmen der Deutsche Gewerkschaftsbund Ebersberg und der Ortsverein Grafing der SPD, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, zum Anlass, am Mittwoch, 13. März, einen Blick auf 100 Jahre Kampf um Frauenrechte zu werfen. Welche Forderungen hatten die Frauen damals noch? Was haben sie erreicht? Wie ist die Situation der Frauen in Beruf, Gesellschaft und Politik heute? Die DGB-Kreisvorsitzende Eva Maria Volland und die Autorin Adelheid Schmidt-Thomé gehen diesen Fragen von 19 Uhr an im Kastenwirt, Marktplatz 21, in einer Präsentation mit Bildern und Zitaten nach. Sie werden begleitet von der Musikerin Michaela Dietl, die ihre eigene Emanzipationsgeschichte ins Spiel bringt. Alle interessierten Frauen - und Männer - sind zu diesem Abend herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.