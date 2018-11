9. November 2018, 22:08 Uhr Grafing Inspirierte Lieder

Die Band Just for Jesus gibt am Sonntag, 11. November, einen Liederabend. Conny Graf (Gesang) und Wolfgang Rau (Gitarre, Gesang) , Musiker aus

Grafing und Ramerberg, präsentieren unter dem Titel "Sehnsucht" selbstgeschriebene Balladen und Folksongs. Darin erzählen sie, teils in Mundart, von alltäglichen Sorgen - von verschwundenen Gießkannen, dem Stress mit Kleinkindern und pubertierenden Jugendlichen oder vom Älterwerden. Inspiration finden die Musiker in ihrem Glaubensleben. Das Konzert findet statt in den Räumen der "Raumvirtuosen" in der Griesstraße. Veranstalter ist der Verein Christen in Grafing, der Eintritt kostet nichts.