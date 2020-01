Was muss das für ein Geschnatter und Gegacker gewesen sein! Damals, in den Zehnerjahren des 20. Jahrhunderts, als hier jede Menge Federvieh durch den Garten flatterte und watschelte. Wobei - recht viel anderes als Geschnatter hört man heute auch nicht rund um die Mauern der Alten Villa in Grafing. Seit 26 Jahren gehen hier Drei- bis Sechsjährige ein und aus, sind in dem schönen Haus, mit langer Geschichte zwei Kindergartengruppen untergebracht, eine ganze Generation haben die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die hier vom obersten Stock aus den freien Blick über die Felder in Richtung Osten hatten, durch ihre frühe Kindheit geschleust. Wenn man in Grafing auf der Straße nach der Alten Villa fragt, wüsste wohl kaum jemand nicht, wo sie zu finden ist. Selbst wer nicht als ehemaliges Kindergartenkind, Mutter, Vater, Oma oder Opa eines solchen in irgendeiner Beziehung zu dem schönen Haus steht. Was an seinem schmucken Äußeren ebenso wie an seiner langen und aufregenden Geschichte liegt.

Detailansicht öffnen Gut 30 Jahre lang, bis Anfang der 1980er, war die Alte Villa in Grafing eine Außenstelle des Goethe-Instituts, dieses undatierte Bild stammt aus dieser Zeit. Repro: Peter Hinz-Rosin

1911, als der Straußdorfer Baumeister Franz Einzinger die Villa errichtete, war mitnichten daran gedacht, hier Kinder unterzubringen. Vielmehr sollte das Anwesen an der Straße von Öxing nach Ebersberg eine Zuchtanstalt für Enten werden: Ein schönes Wohnhaus mit Veranda, dazu ein Ziergärtchen, Geräteschuppen und Stallanlagen mit "Aufzuchthaus, Masthaus, Wirtschaftsgebäude, Entenstallungen mit Weiheranlagen und Bauplätzen". Sogar einen Fischweiher ließ der Auftraggeber, ein Privatier aus Saarlouis entwerfen und anlegen. Und den Wieshamer Bach dafür umleiten, wie Aufnahmen belegen, welche die ehemalige Leiterin des Kindergartens Barbara Pirstinger beschafft hat. Die Pläne für die idyllisch wirkende Anlage fertigte ein Bauzeichner aus Ebersberg, von dem nur noch der Nachname "Kroiß" bekannt ist. Hunderte von weißen Enten, kleine Wasserflächen zwischen hohen Stämmen von Birken und Fichten, zeigen die Schwarz-Weiß-Fotos. Auf anderen Aufnahmen sieht man Dutzende von Hühnern am Wegrand nach Nahrung suchen.

Detailansicht öffnen Früher gab es auf dem Areal eine Geflügelzucht. Repro: Peter Hinz-Rosin

Kreisheimatpfleger Bernhard Schäfer hat die geschichtlichen Daten zusammengetragen und herausgefunden, dass der Auftraggeber ein Mann namens Georg Wetzler war. Er starb offenbar 1923, im Katasterbuch findet sich ein Eintrag über seine Witwe Katharina und deren Kinder: Sie übernahmen das Anwesen als Erbengemeinschaft. Die Geschichte des Federviehs auf dem Gelände war damit nicht zu Ende. 1928 kaufte es ein Münchner Ehepaar, Markus und Maria Schlager, und ließ ein neues Geflügelhaus bauen. Was danach folgte, lässt sich in den Protokollen des Grafinger Gemeinderats nachlesen, auch die hat Bernhard Schäfer ausgewertet: Wie Bürgermeister Hans Zipfelsberger am 12. Mai 1937 im Gremium erzählte, dass das Gebäude zu kaufen sei, für 50 000 Reichsmark, und dass es doch ein gutes Geschäft sei. Außerdem könne man die Geflügelzucht vermieten, erklärte er, um die Tilgung des notwendigen Kredits zu sichern, das Wohnhaus dagegen an die Deutsche Arbeitsfront verpachten. Zu einem Beschluss kam das Gremium nicht, offenbar gab es Widerstand - der Gemeindefinanzen wegen.

Detailansicht öffnen Zudem diente das Gebäude als Schulungseinrichtung für Nazi-Kader. Repro: Peter Hinz-Rosin

Das Haus wurde dennoch gekauft, bereits einen Monat später vermeldete der Bürgermeister die Entscheidung. "Das Wohnhaus wird an die Deutsche Arbeitsfront vermietet", heißt es in den Unterlagen. 120 Reichsmark im Monat hatte die Einrichtung, die aus der Gleichschaltung der Gewerkschaften unter den Nationalsozialisten entstanden war, zu bezahlen. Das Ehepaar Moser aus Grafing, das die Geflügelstallungen pachtete, musste etwas mehr berappen: monatlich 150 Reichsmark. Im September 1937 - einen Bericht darüber hat Schäfer in einer alten Ausgabe der Grafinger Zeitung gefunden - fand der erste Gauschulungstag mit 34 Teilnehmern aus den NSDAP-Kreisen Ebersberg, Erding, Mühldorf und Wasserburg statt. Von der Deutschen Reichspost wurde eine Fernsprechanlage in der Villa eingerichtet, später, 1943, sollten dann noch zwei Luftschutzräume für die Villa nötig werden. Weitere Schulungen folgten der ersten, die Presse wurde im selben Jahr noch zu einem Besichtigungstermin eingeladen, einen Wochenendlehrgang für die Erdinger DAF-Amtsträger gab es im November 1937. Die Deutsche Arbeitsfront, als Einheitsverband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, war 1934 offiziell der NSDAP angeschlossen worden. Zu Kriegsende, hatte sie noch 22 Millionen Mitglieder.

Detailansicht öffnen Mittlerweile wurde das Gebäude modernisiert und seit 1993 ist darin ein Kindergarten untergebracht. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Die Bilder aus jener Zeit, die Pirstinger auf große Fotokartons aufgeklebt hat, zeigen stählerne Stockbetten mit sauber gefalteten Bettdecken und nebeneinander angeordneten großen Waschbecken für die Schulungsteilnehmer. Draußen Geflügelzucht, drinnen Zucht und Ordnung.

Gleich nach dem Krieg wurde vorübergehend die Ebersberger Hauptschule hierher verlegt, dann, im September 1945 eine Oberschule für Jungen, eine Realschule - auch Mädchen durften aufgenommen werden. 1956 zog die Schule ins Schulhaus an der Rotter Straße um - die Alte Villa wurde ans Goetheinstitut verkauft. Auch jetzt wurde wieder gelehrt, aber nicht mehr extremistische Weltanschauung, sondern deutsche Sprache. Die Fotos aus der Alten Villa - bis 1983 blieb die Außenstelle des Goetheinstituts in Grafing bestehen - vermitteln ein versöhnliches Bild. Junge Leute aus aller Herren Länder, die jeweils für ein paar Wochen herkommen, lachen in die Kamera.

Detailansicht öffnen Barbara Pirstinger hat die Einrichtung 21 Jahre lang geleitet. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Schlafen konnten sie in jenen Jahren in der Villa nicht, sie wohnten bei Privatleuten in Grafing, brachten ihre Kultur - und ihre Marotten mit. So wie jene Italienerin mit Spinnenphobie, von der ein alteingesessener Grafinger erzählt. Eines Tages sei seine Familie nach Hause gekommen und die junge Dame war spurlos verschwunden. Nichts als ein Glas mit einer riesenhaften schwarzen Spinne blieb als Erinnerung an sie auf dem Tisch zurück.

Das Institut war beliebt im Ort. Man kann sich das vorstellen, es mag wie ein Tor in die große Welt gewesen sein und der Kommune jenen Schein von Weltoffenheit gebracht haben, den sie als Ausgleich zu jenem dunklen Kapitel des Nationalsozialismus dringend brauchte. So waren die Proteste von Schülern, Lehrern und Sympathisanten groß, als die Niederlassung 1983 schließen musste. Das Goethe-Institut vermietete die Räume bis Anfang der 90er Jahre an die Computerfirma Coscom, 1990 kaufte die Stadt das Haus zurück, brachte 1993 vorübergehend den Kindergarten Maria Stern hier unter. Barbara Pirstinger, die 1987 von München nach Grafing gezogen war und die Leitung des neuen Kindergartens zehn Jahre später übernahm, erzählt, wie auch zu ihrer Zeit noch ehemalige Schüler des Goetheinstituts bei ihr auftauchten, weil sie nach dem Haus sehen wollten. "Aus Japan und Singapur waren sie hier", erzählt sie. "Ich habe sogar Einladungen gekriegt", sagt sie lachend, "zum Weintrinken nach Singapur, aber das war mir dann doch ein bisschen zu weit."

Goethe-Institut Das Goethe-Institut ist die Nachfolgeorganisation der 1925 in München gegründeten Deutschen Akademie, die 1945 von der US-Besatzungsmacht aufgelöst wurde. In den Anfängen befasste sich das Goethe-Institut nur mit der Förderung der deutschen Sprache und der Ausbildung ausländischer Deutschlehrer. Bis Ende der 1950er Jahre richtete das Goethe-Institut, das zunehmend finanziell vom Auswärtigen Amt unterstützt wurde, etwa 20 Auslandsinstitute und zwölf Inlandsinstitute ein, das erste davon 1953 in Bad Reichenhall. In Bayern entstanden weitere Niederlassungen, unter anderem in Murnau, Kochel, München und auch in Grafing. Die Zentrale steht seit 1993 in der Münchner Dachauerstraße. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa expandierte die Organisation in jene Region, in welcher bislang die DDR die deutsche Kultur weitgehend alleine vertreten hatte. Dafür mussten Goetheinstitute in anderen Ländern geschlossen werden, ein Schicksal, das 1993 auch das Institut in Grafing traf, gegen Proteste von Lehrern und Schülern. aja

Inzwischen kommt auch Pirstinger nur noch gelegentlich in die Alte Villa. 2018 ist sie in Ruhestand gegangen, nachdem sie den Kindergarten 21 Jahre geleitet hatte. 1997 wurde die Villa in ihren jetzigen Zustand gebracht, kindertauglich umgebaut - die beiden Balkone, die auf den alten Fotos auf der Erkerseite zu erkennen waren, sind wohl schon früher verschwunden, auch die Eingangstreppe wurde umgebaut. Statt der Balkone führt nun auch auf der Rückseite des Hauses eine kleine Treppe in den Garten, als Fluchtweg eigentlich - aber auch, weil sich von ihr aus in alljährlichem Ritual die ausscheidenden Vorschulkinder so praktisch in hohem Bogen hinauswerfen lassen. Eine Fluchttreppe reicht auch hinauf ins Tobezimmer im Dachgeschoss. Vom Erker, der eine Ecke des Hauses zur Straße hin begrenzt und verziert, bis zu den etwas verwinkelten und verschachtelten Räumen atmet alles Behaglichkeit und Gemütlichkeit. Schon beim ersten Anblick ist es, als ob die in einem warmen Gelb gestrichene Villa, mit ihren grünen und roten Fensterläden den Besucher herein bitten wolle, der an ihre Türe klopft. Nicht aufdringlich sondern auf ganz spielerische Weise hat der Grafinger Architekt Peter A. Serfözö das Haus im Innern so umgebaut, dass es den Anforderungen eines Kindergartens genügt.

Das warme Gelb findet sich in den Handläufen wieder, das leuchtende Azurblau der wellenförmig geschwungenen Absturzsicherung in den Himmelslampen, welche die Gruppenräume mehr schmücken als beleuchten. Man könnte die Liste der schönen Dinge, welche dieses Haus mit seiner wechselvollen Geschichte zu bieten hat, noch fortsetzen, den idyllischen, eingewachsenen Garten etwa erwähnen, in dem die Kinder an Spielgeräten turnen können, oder die uralte Glyzinie, die aus einem zentimeterdicken Stamm entlang der Feuerleiter nach oben wächst. Man kann aber auch einfach Barbara Pirstinger zitieren: "Diese Haus hat einfach Flair. Ich liebe es."