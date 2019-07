18. Juli 2019, 21:51 Uhr Grafing/Grasbrunn Sinfonische Serenaden

Im malerischen Ambiente des Schlosshofs von Elkofen und von Sankt Ottilien in Möschenfeld erklingen nun die "Sommerserenaden" des Symphonieorchesters des Kulturvereins Zorneding-Baldham. Die beiden Aufführungen, in Elkofen am Samstag, 20. Juli, und in Möschenfeld am Sonntag, 21. Juli, beginnen jeweils um 20 Uhr und stehen unter der bewährten Leitung von Andreas Pascal Heinzmann. Falls es am Samstag regnen sollte, bietet die Kirche in Alxing ein reizvolles Ausweichquartier. Eine kleine Sinfonie für neun Bläser von Charles Gounod leitet die Konzerte ein. In Schuberts bezauberndem Rondo für Violine und Streicher ist Franziska Magdalena Padberg als Solistin zu hören. Nach einer Pause folgt Luigi Boccherinis A-Dur Symphonie und zuletzt die festliche "Haffner"-Symphonie von Mozart. Karten für die Konzerte gibt es online unter www.orchester-zorneding.de, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding sowie an der Abendkasse, die jeweils um 19.15 Uhr öffnet.