26. September 2018, 22:03 Uhr Grafing Gospel auf Deutsch

Ein sicherlich hörenswertes Benefizkonzert geben die Gospelsterne am Sonntag, 30. September, um 18 Uhr in der Grafinger Pfarrkirche Sankt Ägidius. "Wer Herzen bewegt, bewegt die Welt!": Unter diesem Motto singt sich der Münchner Chor seit 1999 unter der Leitung von Eric Bond mit zeitgemäßen Gospels in deutscher Sprache in die Herzen seiner Zuhörer. Mit ihrem Lied "Ihr sollt ein Segen sein" gewannen die Gospelsterne 2005 den internationalen Gospel-Award. Veranstalter des Benefizkonzerts ist Bianka Poschenrieder, Kreisrätin und Zweite Bürgermeisterin in Zorneding, sie will Geld sammeln für den Schutz von Frauen und Kindern. Der Erlös kommt entsprechenden Projekten im Landkreis zugute. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.