29. August 2018, 21:53 Uhr Grafing Genähte Kunst

Letzte Gelegenheit: Nur noch an diesem Donnerstag, 30. August, von 16 bis 19 Uhr ist die Ausstellung von Franziska Polzer-Foreman in der Werkstatt im Riedererhaus, Marktplatz 18, in Grafing zu sehen. Die Künstlerin hat sich eine ganz besondere Technik ausgedacht: Ihre Bilder sind abstrakte, dreidimensionale Werke aus Stoffresten. Sie näht diese in mehreren Schichten zusammen, schneidet sie wieder auseinander und bearbeitet sie weiter. Dadurch entstehen grafische Elemente mit repetitiven Linien, unvermutet durch die Schichten durchscheinenden Farben und eine Dreidimensionalität ähnlich dem Halbrelief. Mal schimmernd, mal wellenartig. Als hätten sie Bewegungen eingefangen, entbehren die Bilder nie einer gewissen Dynamik, die auch der Formbarkeit des Materials geschuldet ist. "Coudrage" - von französisch coudre für nähen - nennt die Künstlerin dieses Verfahren. Die Idee dazu kam der Ärztin und Homöopathin, als sie ihre Grafinger Praxis neu einrichtete und dem Hall zwischen den noch kahlen Wänden entgegen wirken wollte. Unter (0151) 12 11 70 06 kann man Termine mit der Künstlerin vereinbaren.