Am Mittwoch, 19. September, geht es in Grafing einen Abend lang um das Thema Menschenwürde. Dazu kommen zwei Gesprächspartner nach Grafing: Harald Parigger, langjähriger Direktor des Gymnasiums Grafing und Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Und der frühere Zornedinger Pfarrer Olivier Ndjimbi-Tshiende, der aus seinem Buch "Und wenn Gott schwarz wäre ... Mein Glaube ist bunt!" lesen wird. Das Gespräch beginnt um 18 Uhr im Gartencenter Köstler, "Orangerie", in der Glonner Straße 41. Unter dem Motto "Menschenwürde - Ja, bitte! Fremdenhass - Nein, danke!" soll es um eine moderne Gesellschaft gehen, in der kein Platz für Hass und Fremdenfeindlichkeit sein sollte. Organisiert wird der Abend von SPD-Bezirkstagskandidatin Bianka Poschenrieder.