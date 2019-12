Wie soll es weitergehen mit der Stadthalle? Darüber wird derzeit in Grafing diskutiert. Damit sich die Bürgerinnen und Bürger selbst ein Bild vom Zustand der Halle machen können, bietet die Stadt nun am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 12 Uhr eine Führung unter sachkundiger Leitung und mit Bürgermeisterin Angelika Obermayr an. Anmeldungen werden unter poststelle@grafing.bayern.de erbeten.