19. September 2018, 21:54 Uhr Grafing Film über das Chanten

Die Transition-Town-Initiative Grafing zeigt in Kooperation mit dem Kreisbildungswerk am Freitag, 21. September, den Dokumentarfilm "Mantra - Sounds into Silence" von Georgia Wyss. Die Regisseurin stellt in ihrem Dokumentarfilm die Vielfalt der Mantragesänge vor und leistet fast schon Pionierarbeit zu einem Phänomen, das bislang wohl eher nur Eingeweihten zugänglich war: das Chanten. Auf der Suche nach Konzentration, Verbindung und Heilung wenden sich zahllose Menschen weltweit einer uralten Form des menschlichen Zusammenseins zu - dem gemeinsamen Singen. Der Film beobachtet dies auf Konzerten, Festivals, in Alltagssituationen und an ungewöhnlichen Orten wie in einem Gefängnis bei San Francisco. Die Filmvorführung findet statt in der Casa Creativa, Grandauerstraße 4, in Grafing und beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu singen.