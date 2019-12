Kurz und gut, so präsentiert sich im Mai die Gewerbeschau EGA. Die findet im Abstand von zwei Jahren wechselnd zwischen den beiden Städten des Landkreises statt, diesmal ist Grafing an der Reihe. Neu ist, dass die EGA nur an drei Tagen stattfindet, was sich offenbar bewährt: Von Freitag bis Sonntag wird die Schau auf dem Volksfestgelände sehr gut angenommen, so dass die EGA 2021 in Ebersberg wohl ebenfalls nur drei Tage dauern wird.