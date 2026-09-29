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Eine Stadt unter SchockGrafinger Bürgermeister gestorben

Christian Bauer, Bürgermeister von Grafing, ist mit gerade mal 57 Jahren gestorben.
Christian Bauer, Bürgermeister von Grafing, ist mit gerade mal 57 Jahren gestorben.
Foto: Peter Hinz-Rosin

Christian Bauer ist während einer Sitzung im Rathaus zusammengebrochen. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos.

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Grafings Bürgermeister Christian Bauer ist ganz plötzlich gestorben. Laut ersten Berichten ist der 57-Jährige am Dienstagabend während einer Sitzung des Bauausschusses zusammengebrochen. Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort waren, sind alle Reanimationsversuche gescheitert.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) hat deswegen eine Arbeitsgruppensitzung der Fraktionen des Kreistags an diesem Dienstagabend abgebrochen. Er schreibt: „Wir sind alle fassungslos, bestürzt, voller Traurigkeit und in Gedanken bei Christian Bauer und bei seiner Familie.“ Bauer war seit mehr als 30 Jahren verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Anfang des Jahres ist Christian Bauer in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister gegangen. 2020 hatte der damalige Kämmerer der Stadt Grafing für die CSU gegen seine Chefin Angelika Obermayr von den Grünen kandidiert – und gewann die Stichwahl mit 54,0 Prozent der Stimmen. Im März 2026 wurde er als Amtsinhaber mit 60,8 Prozent bereits im ersten Wahlgang wiedergewählt.

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