5. Mai 2019, 21:52 Uhr Grafing Boarische Liada

"Oana muass ja macha" - so nennt sich das druckfrische Album und zugehörige Bühnenprogramm der Drei Männer nur mit Gitarre, die am Donnerstag, 9 Mai, in der Grafinger Stadthalle zu Gast sind. Hinter den drei Männern stecken die in der Liedermacher- und Kabarettszene weit über die bayerische Landesgrenze hinaus bekannten Gesichter von Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr. Auch bei "Oana muass ja macha" bleibt sich das Trio in seiner Art und seinen Liedtexten treu. Erfrischend lustig, sympathisch echt und manchmal auch boarisch ernst - weil die drei eben nicht wahllos irgendwo draufhauen oder mitschwimmen, nur weil's grad "ohgsagt is". Die Lieder und G'schichten sind sorgfältig durchdacht und stammen allesamt aus der Mitte des Lebens, wie wir es alle selber erleben, kennen und mögen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Karten für die nummerierten Sitzplätze gibt es bei der Buchhandlung Braeuer in Grafing, bei der Drucker Tankstation in Ebersberg, bei der Papeterie Löntz in Baldham, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, bei der Reiselounge in Anzing oder bei München-Ticket .