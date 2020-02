Für die Mitglieder und den Vorstand des Grafinger Bayernpartei-Ortsverbands war es ein Zittern bis zuletzt. Nun aber ist klar: Sie dürfen bei den Kommunalwahlen am 15. März sowohl mit einer eigenen Stadtratsliste, als auch mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Walter Schmidtke antreten. Formal beschlossen hat dies der Grafinger Wahlausschuss in seiner Sitzung am Dienstagvormittag. Etwas mehr als 200 Unterstützerunterschriften sind für den Antritt jeweils bei der Stadtratswahl sowie der Bürgermeisterwahl zusammengekommen, stellte der Grafinger Wahlausschuss laut Leonhard Kogler, Wahlleiter der Stadt, fest. Hintergrund ist, dass nicht etablierte Wählergruppierungen für die Zulassung zur Wahl eine bestimmte Anzahl von Unterstützungsunterschriften vorlegen müssen. In Grafing liegt diese Hürde bei 180 Unterschriften.