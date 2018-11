29. November 2018, 22:05 Uhr Grafing Bayerischer Zauber

Der "Advent in der Bücherei" mit stimmungsvollen Filmen von Robert Kristen ist seit 2005 sehr beliebt. Am Montag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr steht Bayern im Mittelpunkt des Vortrags in Grafing. Zunächst wandelt der Autor auf den Spuren des Märchenkönigs Ludwig II. Seine einzigartigen Bauwerke locken Millionen Touristen an, auf Herrenchiemsee ließ er sich sein Versailles errichten und auf der Roseninsel traf er sich mit seiner Cousine Sissi und Richard Wagner. Nach der Pause heißt es dann: "Adventzauber in Grafing und rundumadum". Der Autor begibt sich mit seiner Kamera auf eine Reise durch das adventlich geschmückte Bayern. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Bücherei sind jedoch willkommen. Reservierungen sind unter (08092) 67 33 möglich.