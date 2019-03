4. März 2019, 17:02 Uhr In acht Wochen LTE Bahn kündigt schnelles Internet für Grafing-Bahnhof an

In spätestens zwei Monaten soll man am Bahnhof mit LTE beziehungsweise 4 G surfen können. Dafür muss die Bahn einen Fehler beheben.

Von Clara Lipkowski, Grafing

Wer sich bislang über Aussetzer beim mobilen Internet in Grafing-Bahnhof geärgert hat, kann sich über baldige Besserung freuen. Telekomsprecher Markus Jodl teilte jetzt mit, ein technischer Fehler am Funkmast in Sichtweite des Bahnhofs solle spätestens in zwei Monaten behoben sein. Dann sollen S-Bahn-Nutzer auch an dieser Haltestelle mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit pro Sekunde surfen können, sprich: mit LTE beziehungsweise 4 G.

Der 30 Meter hohe Funkmast steht zwar schon eine Weile - und auch die Funkverbindung bestehe bereits, sagte Jodl. Der Standort zur Übertragung der Daten sei aber noch nicht in das Funknetz integriert, das solle nun erfolgen. Der Mast war von der Funkturm GmbH mit Sitz in Münster im Auftrag der Telekom gebaut worden. Die Stadt Grafing ist am Bahnhof nicht zuständig, sondern nur für Hausanschlüsse. Für den Funkmast hat sie aber das Grundstück zur Verfügung gestellt.