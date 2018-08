29. August 2018, 21:52 Uhr Grafing Autofahrerin nimmt Radler die Vorfahrt

Eine Autofahrerin hat in Grafing einem Radler die Vorfahrt genommen und ihn zu einem so heftigen Bremsmanöver gezwungen, dass er stürzte. Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei jetzt erst meldet, bereits am 16. August gegen elf Uhr an der Einmündung der Wasserburger zur Münchener Straße. Dort ignorierte laut Polizei die etwa 50-jährige Frau mit ihrem rot-braunen Kleinwagen das Stopp-Zeichen und fuhr in die Münchner Straße ein, die der Radfahrer entlangfuhr.

Beim folgenden Sturz verletzte sich der Radler leicht. Die Unfallverursacherin kümmerte sich zwar zunächst um ihn, fuhr jedoch anschließend weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Gegen die Frau wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebersberg unter der Telefonnummer (08092) 8268-0 entgegen.