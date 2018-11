6. November 2018, 22:22 Uhr Grafing Ausstellung über zivilen Widerstand

Im Rahmen der Woche für Toleranz beginnt am 15. November im Caritas-Zentrum in der Bahnhofstraße 1 in Grafing eine Wanderausstellung zum zivilen Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Von 17 bis 19 Uhr wird Berthold Goerdeler, Enkel von Carl-Friedrich Goerdeler die Veranstaltung mit einem Vortrag eröffnen. Die Ausstellung zeigt in den 16 Tafeln vor allem die menschliche Betroffenheit des Widerstandskämpfers Carl Friedrich Goerdeler. Carl Goerdeler war maßgeblich an Planungen für einen Putsch gegen Hitler beteiligt, dafür wurde er zum Tode verurteilt. Für seine Familie bedeutete dies die Verfolgung und Gefangennahme durch die Nationalsozialisten.