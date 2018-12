23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Gottesdienste Kirchen in München

Das Weihnachtsprogramm der Münchner Innenstadtkirchen

Katholisch

Kinderchristmetten am Heiligen Abend

In vielen Pfarreien werden Kinderchristmetten mit Krippenspielen, kindgerechten Texten und Liedern gefeiert. In Heilig Geist, St. Anna, St. Sylvester und St. Ursula beginnen sie um 15 Uhr, in Maria vom Guten Rat, St. Andreas, St. Bonifaz, St. Joseph, St. Ludwig, St. Maximilian, St. Michael, St. Rupert und St. Sebastian um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr beginnt die Kindermette in Maria Heimsuchung und in St. Peter und St. Paul.

Christmetten am Heiligen Abend

Im Liebfrauendom feiert Kardinal Reinhard Marx um 22 Uhr die Christmette. In der Jesuitenkirche St. Michael beginnt sie um 22 Uhr. In der Bürgersaalkirche wird während der Christmette, um 22 Uhr, das Augustiner-Christkindl in einer feierlichen Prozession ausgesetzt. In der Theatinerkirche St. Kajetan wird die Christmette um 20 Uhr mit Weihnachtsliedern und Musik für Trompete und Orgel gestaltet. In St. Peter beginnt um 23.15 Uhr die Krippenlegung, anschließend ist Christmette. Die Christmette in Heilig-Geist mit klassischer Weihnachtsmusik beginnt um 22 Uhr.

Erster Weihnachtsfeiertag

Kardinal Marx feiert um 10 Uhr im Liebfrauendom ein Pontifikalamt. Domchor, Junge Domkantorei, Domorchester und Solisten gestalten den Gottesdienst mit der Missa solemnis in C-Dur. Um 17 Uhr beginnt eine Pontifikalvesper mit Kardinal Marx, die von den Kinder- und Jugendchören der Dommusik und den Dombläsern mit der Feierlichen Weihnachtsvesper von Max Eham gestaltet wird. Beim Hochamt um 10 Uhr in der Jesuitenkirche St. Michael erklingt die Pastoralmesse in F-Dur von Anton Diabelli. In der Theatinerkirche St. Kajetan erklingt beim lateinischen Hochamt um 10.30 Uhr die Missa brevis in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Beim lateinischen Festamt um 9.30 Uhr in St. Peter erklingt die Missa solemnis. In der Heilig-Geist-Kirche ist um 10 Uhr die Pastoralmesse von Anton Diabelli zu hören.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Im Liebfrauendom feiert Domdekan Lorenz Wolf um 10 Uhr den Festgottesdienst. In der Jesuitenkirche St. Michael erklingt um 9 Uhr die Missa solemnis in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. In der Bürgersaalkirche beginnt um 11.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Weihnachtsliedern von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Beim lateinischen Hochamt um 10.30 Uhr in der Theatinerkirche St. Kajetan ist die Missa brevis in B-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. In St. Peter erklingt beim lateinischen Amt um 9.30 Uhr die Missa pastoralis.

Unter www.advent-in-muenchen.de und www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste sind Gottesdienste zu finden.

Evangelisch

Heiliger Abend

Stadtdekanin Barbara Kittelberger lädt um 23 Uhr in St. Markus ein. Um 14 Uhr und um 15.30 beginnt ein Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel in der Christuskirche , die Christmette beginnt um 23 Uhr. Pfarrer Gottfried von Segnitz lädt um 14.30 Uhr zur Kinderweihnacht in St. Matthäus ein. Um 11.30 Uhr beginnt die Obdachlosenweihnacht und um 16 Uhr die Christvesper mit Pfarrer Thomas Römer und dem Münchner Motettenchor, die Christmette mit Pfarrer Norbert Roth und Vokalmusik der Matthäus-Madrigalisten findet um 22 Uhr statt. In St. Lukas findet um 15 Uhr ein Gottesdienst, um 17 Uhr die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette statt. In der Erlöserkirche beginnt um 16 Uhr ein Familiengottesdienst und um 18 Uhr und um 23 Uhr Gottesdienste. In der Kreuzkirche beginnt um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst und um 17.30 Uhr die Christvesper mit besonderer Musik mit Pfarrer Jochen Wilde. Pfarrer Holger Forssman lädt um 14.30 Uhr zu einem Kindergottesdienst in St. Johannes ein, um 16 Uhr findet ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt, die Christvesper beginnt um 18 Uhr und die Christnacht um 23 Uhr. In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 15 Uhr die Kinderkirche, um 17 Uhr die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette. Um 15 Uhr ist ein Familiengottesdienst und um 23 Uhr die Christmette in der Stephanuskirche. In der Gethsemanekirche beginnt um 14 Uhr die Kinderweihnacht und um 15.30 Uhr die Familienweihnacht. Um 17 Uhr findet die Christvesper und um 22 Uhr die Christmette statt.

Erster Weihnachtsfeiertag

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm predigt um 10 Uhr in einem Festgottesdienst in St. Matthäus, musikalisch gestaltet vom Münchner Motettenchor und dem Residenzorchester. Um 11.15 Uhr finden Gottesdienste in St. Markus mit Pfarrer Peter Kocher und in der Kreuzkirche mit Vikar Hendrik Meyer-Magister statt. Pfarrer Sebastian Kühnen predigt um 10 Uhr zum Thema "Gnade und Wahrheit" in der Erlöserkirche. Zur gleichen Zeit beginnen Gottesdienste in St. Lukas mit Pfarrer Helmut Gottschling, in St. Johannes mit Pfarrerin Eva Forssman, in der Christuskirche mit Pfarrer Ulrich Haberl, in der Himmelfahrtskirche Sendling mit Prädikantin Andrea Bliese und in der Passionskirche.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Stadtdekanin Barbara Kittelberger lädt um 11.15 Uhr zu einem Kantatengottesdienst in St. Markus ein. Pfarrer Hermann Geyer predigt um 9.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Kreuzkirche. Um 10 Uhr beginnen Gottesdienste in St. Matthäus mit Pfarrer Norbert Roth und in der Erlöserkirche mit Pfarrerin Annette Steck. Pfarrer Holger Forssman lädt um 10 Uhr zu einem Singgottesdienst in St. Johannes ein. Die Weihnachtsgottesdienste aller evangelischen Kirchen sind zu finden unter www.muenchen-evangelisch.de.