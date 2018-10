26. Oktober 2018, 21:54 Uhr Gottesdienst und Umzug Segen für Pferd und Reiter

Prächtig geschmückte Gespanne werden am Sonntag wieder in Grafing zu bewundern sein.

Am Sonntag findet in Grafing die traditionelle Leonhardifahrt statt

Den traditionellen Leonhardisegen können sich Reiter und ihre Pferde wieder am Sonntag, 28. Oktober, bei der Grafinger Leonhardifahrt holen. Der Kirchenzug startet um 9.45 am Marktplatz. Um 10 Uhr wird die heilige Messe an der Leonhardikirche gefeiert. Festprediger ist dieses Jahr Pfarrer Christian Hartl, Hauptgeschäftsführer von Renovabis. Anschließend werden bei der dreimaligen Umfahrt die Pferde gesegnet. Von 12 Uhr an spielt am Marktplatz die Glonner Musi, und die Stadtkapelle Grafing - mit einer Einlage der Ebersberger Goaßlschnalzer - und untermalt die Aufstellung der geschmückten Wägen. Um 16 Uhr findet in der Dreifaltigkeitskirche eine Andacht statt.

Traditionsgemäß haben sich die Nussbauern aus Grafings französischer Partnerstadt Saint Marcellin auch heuer wieder zur Leonhardi-Fahrt angesagt. Sie werden dort ihre diesjährige Walnussernte präsentieren und Spezialitäten wie Nussöl, Nusslikör, Ravioli und auch Käse aus der Region anbieten; die Erzeugnisse stammen ausschließlich aus eigener Produktion. "Die Ernte ist heuer zur vollsten Zufriedenheit der Nussbauern ausgefallen und die Produktbezeichnung 'La noix de Grenoble' gewährleistet eine erstklassige Qualität", so Maximiliane Dierauff vom Bureau Saint Marcellin in der Stadtverwaltung Grafing.

Der Verkaufsstand befindet sich am Samstag, 27. Oktober, von 9 bis 16 Uhr vor der Buchhandlung Braeuer, am 28. Oktober, dem verkaufsoffenen Leonhardi-Sonntag, ganztägig am unteren Marktplatz. Eine gute Gelegenheit, sich rechtzeitig mit qualitativ hochwertigen Nussprodukten für die Weihnachtsbäckerei einzudecken, so der Tipp Dierauffs.