Rudi Baumann, Robert Wendel, Gundula Schuler und Helmut Zeller, auch bekannt als Rudi Baumann & friends treten am Samstag, 31. August, in der Glonner Backkultur, Mühlenweg 5, auf. Bei schönem Wetter findet von 17.30 Uhr an ein Grillbuffet statt. Auf dem Programm stehen Blues, Funk, Rockabilly oder Rock. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Platzreservierungen und weitere Infos unter (08093) 90 25 61 sowie per E-Mail an info@glonntaler-backkultur.de.