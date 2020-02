Die Band Nick's Noise bleibt ihrem Namen treu: Wie gewohnt spielt sie "nix Neues", wie sie selber sagt. Stattdessen gibt es Ausgewähltes aus der Geschichte der Rock-Musik. Mit viel Energie und Professionalität gibt's neben Santana, U2, den Rolling Stones, David Bowie oder Pink Floyd auch Songs von Gruppen abseits des Mainstreams: So wird es etwa Fischer-Z, The Cure oder The Clash auf die Ohren geben - und all das noch unplugged! Nick's Noise rockt am kommenden Samstag, 15. Februar, von 20 Uhr an in der Glonner Wiesmühle. Reservierung unter (08093) 5295.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback