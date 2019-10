Musik aus aller Welt kann man am Wochenende in der Glonner Schrottgalerie genießen, die Kleinkunstbühne hat Musiker eingeladen, die ihr Können dort schon mehrfach bewiesen haben. Ums Herz wird es den Gästen also sicher warm werden, für den Ofen bittet die Galerie mal wieder um Holzspenden.

Los geht's am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr mit Zebulon. Das Quintett spielt traditionelle Musik aus Europa: Ungarisch, jiddish, irisch, griechisch, portugiesisch, italienisch, mit Geige, Cello, Akkordeon, Gesang, Percussion, Saxofon, Gitarre, Tuba und so manch' ungewöhnlichem Instrument. Zebulon kombiniert Tradition mit Improvisation, Altes und Neues, Fremdes und Eigenes, vertrackt und unplugged. Zebulon erzählt von der Straße, von Zigeunern und Klezmern, vom Jahrmarkt und Zirkus, von Musikanten und Gauklern. Dabei geht es weder um notengetreue Wiedergabe, noch um völlig Neues - so wie bei guten Geschichten: Die Themen sind alt, werden aber immer wieder neu erzählt.

"Weltwertäs" gibt es dann am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr mit Rudi Zapf & Zapf'nstreich. In seinem neuen Programm entzündet dieses Ensemble ein weltmusikalisches Feuerwerk mit allen nur denkbaren Klangfarben aus einem Spezial-Hackbrett, Saxophon, Akustik- und Elektrogitarre, Kontrabass, Klarinette, Querflöte, Knopfakkordeon und Vibrandoneon. Rudi Zapf, Gerhard Wagner, Andreas Seifinger und Steffen Müller wirbeln tausend Töne durch die Luft und verknüpfen dabei wie selbstverständlich alpine Melodien mit temperamentvollen Latin-Rhythmen oder Balkan-Beats, Walzer-Takte mit flirrenden Flamenco-Arabesken oder Klezmer-Klänge mit swingenden und schier waghalsigen Jazz-Improvisationen. Das Ergebnis ist eine eigene Art von Weltmusik, die mal temporeich und virtuos, mal locker lässig, aber stets geschmackvoll, überraschend sowie hochmusikalisch klingt - und immer für eine Überraschung gut ist. Reservierungen nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de.