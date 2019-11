Für das kommende Wochenende haben die Trüffelsucher der Schrottgalerie wieder etwas ganz Besonderes entdeckt: Am Freitag, 22. November, dürfen die Glonner zum ersten Mal die Krempelz aus Südtirol mit ihrer wunderbaren Mischung aus Folk und Südtiroler Country auf der Bühne begrüßen. Der Samstag,23. November, gehört mit Edwin Kimmler einem der besten Live-Entertainer des Boogie-Woogie und Blues. Krempelz - das sind sechs Musiker, die verschiedener nicht sein könnten. Ein rhythmisch schwer erziehbarer Bassist, ein körpervollbehaarter, stimmgewaltiger Gitarrist und Sänger, ein fingerfertiger Harmonikaspieler, eine fiedelnde Violinistin, ein schüchterner Schlagzeuger und ein melodiöser E-Gitarrist. Gemeinsam wollen sie ihr Publikum mit "naturnaher, sozialkritischer, selbstverliebter Musik begeistern - Medizin, um in der heutigen komplizierten Welt zu überleben. Einmalig, beruhigend und aufwühlend". Los geht's jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen sind per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de möglich.