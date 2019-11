An diesem Wochenende gibt es in der Glonner Schrottgalerie nicht nur jede Menge Musik, sondern auch Kunst zu erleben. Am Freitag, 15. November, treten die Old Folks auf, am Samstag, 16. November, ist die Jakarta Blues Band zu Gast. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Darüber hinaus hat die Kleinkunstbühne am Samstag und Sonntag, 16./17. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet, damit die aktuelle Ausstellung mit Bildern von Werner Frach in aller Ruhe genossen werden kann. Der Expressionist ist 2014 verstorben und hinterließ nach einem langen Malerleben - 94 Jahre - zahlreiche Bilder. Zu sehen gibt es diverse Serien zu verschiedenen Themen wie Landschaft, Figürliches oder Architektur, aber auch Stillleben, Porträts und Abstraktes. Die drei Old Folks haben American Folk im Gepäck, Country-Klassiker, Blues und Evergreens. Die Jakarta Blues Band aus dem Münchener Umland ist ein heißer Tipp für Liebhaber des Chicago Blues und räumt auf mit dem Klischee, das Genre sei nur etwas für Melancholiker.

Reservierungen nur per Mail.