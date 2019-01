23. Januar 2019, 21:59 Uhr Glonner Schrottgalerie Gefühlswelten erobern

Wunderbar ins Wochenende starten kann man am Freitag, 25. Januar, in der Glonner Schrottgalerie, denn dort sind dann drei junge Künstlerinnen zu Gast: das Duo Bella und die Poetin Eva Niedermeier. Gemeinsam bringen Sie ein facettenreiches Programm auf die Bühne - zart, brutal, laut, leise, intensiv und leicht zugleich, eine Reise durch Gefühlswelten. Die preisgekrönte Poetry-Slammerin Eva Niedermeier malt Geschichten mit Worten, die durch die Musik von Bella bereichert, erleichtert und zugleich vertieft werden. Das große Leben gebannt in Texte und Melodien, die aufeinander aufbauen und sich direkt ins Herz der Zuhörer schleichen. Bella, alias Irmi Haager und Hanna Specht, interpretieren alte und neue Ohrwürmer der Popmusik. Mit Kontrabass, Ukulele und zweistimmigem Gesang sind sie ein berührendes, weil intimes Klangerlebnis. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.