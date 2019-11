"Alles hundert Prozent handgemacht und unplugged", heißt es am Freitag, 15. November, wieder in der Glonner Schrottgalerie. Zu Gast sind die Old Folks - namentlich Sepp Frank, Hans Meier und Wolfgang Berger. Ihre Musik umfasst American Folk von Arlo Guthrie bis Gordon Lightfoot, Country-Klassiker von Johnny Cash bis John Denver, Blues von Eric Clapton bis Muddy Waters und Evergreens von Neil Young bis Chris Christofferson. Los geht's um 19.30 Uhr. Reservierungen nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de möglich.