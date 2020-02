Gesang und Akkordeon - sonst nichts! Das Duo Beba Ebner und Thomas Frey ist puristisch unterwegs, wenn es um Musik geht. Auf diese Weise wollen sie noch nicht eroberte Wege beschreiten. Ihr Jazz, Blues und Soul verlässt ausgetretene Pfade. Ihr Ziel ist es, einen ganz neuen Sound zu kreieren, etwas, das man mit dem Akkordeon so gar nicht verbindet. Hinzu kommt die vielseitige Stimme der Sängerin, die zusammen mit dem Instrument einen bemerkenswerten Kolorit ergibt. Am Freitag, 14. Februar, geben sie um 19.30 Uhr ein Konzert in der Glonner Schrottgalerie. Einen Tag darauf, am 15. Februar, feiert der Zither Manä sein 40-jähriges Bühnenjubiläum an gleicher Stelle. Unterstützt wird er dabei von der irischen Sängerin Valerie McCleary. Auch bei den beiden geht's um 19.30 Uhr los. Die Veranstalter lassen wissen: Es gibt nur noch wenige freie Plätze! Reservierungen bitte per E-Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de

