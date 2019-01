16. Januar 2019, 21:46 Uhr Glonner Schrottgalerie Blues und Kammerrock

Zwei hochkarätige Konzerte kann man am Wochenende in der Glonner Schrottgalerie genießen: Am Freitag, 18. Januar, sind Dr. Will & The Wizards zu Gast, Dr. Will ist einer der besten Blueser und Entertainer in europäischen Landen, ein großer Komponist und Texter sowie wohl auch der schrägste Buntvogel der Szene. Und dass in seiner höllisch guten Band alle einen kleinen Dachschaden haben, setzt dem spannenden Treiben die Zylinderkrone auf. "You need to see to believe!" Am Samstag, 19. Januar, stehen dann die Roxaiten auf der Glonner Bühne: Die Band gibt es bereits seit zehn Jahren, doch dies ist kein Best-of-Konzert. Denn die fünf Instrumentalisten mit dem dreistimmigen Gesangsidyll suchen immer wieder nach neuen Wegen, Rockmusik neu zu arrangieren. Die Basis sind alte und neue Songs von Led Zeppelin, Deep Purple oder Neil Young. Die Geige wird durch den Verzerrer gejagt, zum Streichertrio kommen Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Krachender Kammerrock, erstmals in neuer Besetzung als Quintett. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.