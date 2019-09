Auf ein feines Duo dürfen sich alle Jazz- und Bluesfreunde freuen: Am Samstag, 21. September, sind Peter Schneider und Alexandra Fischer zu Gast in der Glonner Schrottgalerie. Die Sängerin "Ali" Fischer begann ihre Karriere bei den Roosters von "Little Martin" Schönke, sie spielten auf vielen Blues-Festivals. Seit 2013 ist Fischer bei den Woodsidejumpers aus München selbst Bandleaderin. Ganz neu ist ihre Zusammenarbeit mit dem exzellenten Gitarristen Peter Schneider, der mit seinen immer gut gelaunten Stimulators seit vielen Jahren Furore macht. Das Duoprogramm der beiden vereint Blues- und Jazz-Standards, eigene Kompositionen, Boogie Woogie und Chicago Blues. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail unter reservierung@schrottgaleriefriedel.de.