17. Februar 2019, 21:54 Uhr Glonner Klosterschule Leckere Motive

"Essen zeichnen": Nein, das ist keine neue Diät-Idee, sondern das Thema eines neuen Zeichenkurses von Evelyn Filep in der Glonner Klosterschule. Lebensmittel sind schön anzuschauen, ganz gleich, ob es sich um Früchte oder Gemüse handelt, oder um Speisen wie Brot, Kuchen oder eine Schweinshaxe mit Knödel. Dieses Zeichenkurs-Thema ist so ungewöhnlich wie reizvoll, und auch hier kommen alle Tricks zum Einsatz, die bei anderen Motiven von Bedeutung sind: Licht und Schatten, Muster und Strukturen, Perspektive, Bildaufteilung und einiges mehr. Dieser Kurs macht nicht nur Spaß, sondern auch Appetit - aufs Zeichnen! Er richtet sich an alle, die mal etwas anderes zeichnen wollen als das Gewohnte oder die gerne Grußkarten, Einladungen oder Speisekarten selbst gestalten. Interessenten mit oder ohne Vorkenntnisse sind gleichermaßen willkommen. Der Kurs in der Klosterschule besteht aus fünf Terminen, Beginn ist am Dienstag, 12. März, von 19 bis 21 Uhr. Anmeldung und weitere Infos bei Evelyn Filep unter (08095) 358 30 44 und per Mail an efilep@gmx.de oder bei Jutta Gräf im Kulturbüro unter (08093) 90 97 40.